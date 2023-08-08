В Октябрьском районе Саратова из-за пожара эвакуировали 30 жильцов

Вчера вечером, в Октябрьском районе Саратова, рядом с набережной случился пожар. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По информации ведомства, примерно в 21:30 в десятиэтажном доме по адресу Береговая, 1/15 загорелись вещи на лоджии шестого этажа. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

На место выезжали пять пожарных бригад. Из здания эвакуировали 30 жильцов, большинству раздали кислородные маски. Пятеро считаются спасенными.

В результате пожара никто не пострадал.

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