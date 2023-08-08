Жители Заводского района Саратова выбрали название для сквера

Фото: администрация Заводского района

Жители и гости Заводского района Саратова могли оставить свой голос в социальных сетях, поучаствовав в опросе за лучшее название для сквера в микрорайоне Авиатор. Чтобы узнать мнение старожил и жителей новых домов в течение двух недель проводился опрос в очном формате в сквере и близлежащих домах на улицах Пензенская, Томская, Левина, и других.

Администрация Заводского района сообщила, что волонтеры Молодежной администрации во время опроса рассказывали историю Саратовского авиационного завода и этапы зарождения нового микрорайона, в свою очередь, многие заводчане делились воспоминаниями и отдавали голос за понравившееся название.

Лидером опроса, набравшим 64% голосов, стал вариант «Авиатор», 28% голосов были отданы варианту - «Сквер Саратовского авиационного завода».

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