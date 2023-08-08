Долгострой «Протон-Арена» в Саратове достроят за дополнительные средства

Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрено предложение о выделении в 2023 году из резервного фонда Правительства РФ в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта» 317 миллионов 481,7 тысяч рублей. Такая информация размещена в телеграм-канале «Володин Саратов»

Этот спортивный долгострой был заброшен на протяжении 10 лет. В настоящее время комплекс достраивается благодаря поддержке Вячеслава Володина. Дополнительные средства позволят завершить строительство и ввести в эксплуатацию спортивно-оздоровительный комплекс «Протон-Арена» в Саратове до конца этого года.

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