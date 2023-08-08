В Саратовской области продолжается рост заболеваемости энтеровирусом

Фото: архив КП

В июле и августе 2023 года продолжается подъём заболеваемости населения энтеровирусной инфекцией, в том числе протекающей в форме серозного менингита. По информации Роспотребнадзора - больше всего заболевших зарегистрировано в Энгельсском районе и в городе Саратове, далее следуют Краснокутский, Новоузенский, Ершовский, Балашовский и Красноармейский районы.

Ранее сообщалось о 121 заболевшем с начала этого года. Министр областного здравоохранения Олег Костин назвал ситуацию в Энгельсском районе «спорадической вспышкой». Здесь по этой причине не работают бассейны и ограничены массовые мероприятия. По области введены дополнительные мероприятия по санитарной обработке общественного транспорта.

Сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют жителям региона следить за личной гигиеной, не приобретать и не употреблять пищу в местах уличной торговли, не пить сырую воду и не купаться в несанкционированных местах.

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