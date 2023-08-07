Схема предоставлена мэрией города

В Саратове временно меняется схема движения автобуса №11. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Начиная с завтрашнего дня, 8 августа, будет временно изменена схема движения муниципального автобусного маршрута регулярных перевозок № 11 «пл. Музейная –микрорайон «Солнечный»

Планируется отмена участка движения от ул. им. Академика Антонова до ул. им. Тархова по ул. им. Чехова и дальнейшим установлением кольцевого участка маршрута по ул. им. Академика Антонова., ул. Топольчанской, ул. им. Академика Семёнова, ул. им. Кузнецова, бульвар Героев Отечества, ул. Топольчанская, ул. им. Тархова С. Ф.

Начинать движение по маршруту автобусы будут в 5.30, завершать — в 23.00. Интервал в часы пик составит четыре минуты, в межпиковое время — четыре-восемь минут. В автобусах доступен проезд по транспортной карте.