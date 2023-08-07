фото: пресс-служба прокуратуры Саратовской области

Двое мужчин получили травмы на стройке в Ленинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры

Сегодня, 7 августа, в Ленинском районе Саратова произошло ЧП. На стройплощадке во дворе школы №103, по адресу ул. Производственная, д.5 двое рабочих упали со строительных лесов.

Пострадавшие госпитализированы в лечебное учреждение с различными травмами. На место происшествия выезжал старший помощник прокурора Ленинского района Саратова Андрей Ветров.