Фото: Телеграм-канал "Пул Z 64"

Губернатор Роман Бусаргин отметил темпы уборки зерна выше прошлогодних. Об этом глава региона сообщил на постоянно действующем совещании с зампредами и министрами Правительства области.

Всего в регионе собрано 44% всех зерновых. Уборка озимых культур уже подходит к концу. В 32 районах уже приступили к яровым.

В десяти районах уже собрано более 100 тысяч тонн зерна. Среди них Пугачевский, Балашовский, Ершовский и Самойловский районы – здесь собрали свыше 150 тысяч тонн. В Правобережье лидируют Балашовский и Калининский районы. Что касается Левобережья – Марксовский и Советский.

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