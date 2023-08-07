Фото: Телеграм-канал "Пул-Z 64"
Роман Бусаргин отметил рост числа занятых в промышленности впервые за 10 лет. Об этом губернатор сообщил на постоянно действующем совещании с зампредами и министрами Правительства области.
По словам главы региона, по итогам пяти месяцев текущего года показатель числа занятых в промышленности увеличился на 2,1%, что превысило 108 тысяч человек.
Что касается среднего заработка – уровень зарплаты в промышленности вырос на 20,2% и достиг 57,1 тысячу рублей.
Также, губернатор отметил уровень индекса промышленного производства – за первое полугодие 2023 года он достиг 107,8%, что превышает среднероссийский уровень на 5,2%. К такому показателю привели обрабатывающие производства. Среди лидеров - производители цемента, железобетона, мебели, текстильной продукции, а также предприятия машиностроения и ОПК.
Кроме того, рост инвестиций в промышленности за 6 месяцев текущего года достиг 25%.
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