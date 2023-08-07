Добавочные средства позволят отремонтировать 115 км дорог в Саратовской области

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Дополнительные средства позволят отремонтировать 115 км дорог в Саратовской области Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

В ходе реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, в нормативное состояние дорожники приводили участки улиц Елховка и площадь 65 лет Октября

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Саратовская область дополнительно получила 2,7 млрд рублей при поддержке председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина. На эти средства будет отремонтировано дополнительно 115 км трасс областного значения. Улицы Елховка и площадь 65 лет Октября ранее были переданы на областной уровень. На объекте протяженностью почти 2 км было выполнено устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия.

Кроме того, ведутся работы ещё на двух дорогах в Вольском районе: транзитный маршрут, проходящий через Вольск к селу Терса, ранее переданный на региональный уровень и автоподъезд к селу Междуречье от трассы «Вольск - Черкасское - Калмантай - граница Ульяновской области».

На этот автоподъезд в адрес губернатора Романа Бусаргина в марте текущего года поступили обращения. Местные жители просили отремонтировать дорогу, и губернатор взял вопрос на контроль.