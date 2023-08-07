«Т Плюс» восстановил горячее водоснабжение после опрессовки теплосетей от Саратовской ГРЭС

Саратовский филиал «Т Плюс» возобновил подачу горячего водоснабжения в дома жителей и объекты социальной сферы в центральной части города после гидравлических испытаний тепломагистрали ТМ-4 от Саратовской ГРЭС.

Опрессовка проходила с 24 июля по 6 августа. Повышенным давлением проверили свыше 11 километров магистральных теплосетей. За время гидравлических испытаний энергетики выявили 24 дефекта на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях, 21 из них устранили.

В течение ближайших нескольких дней специалисты энергокомпании будут устранять оставшиеся повреждения трубопроводов, осуществлять отладку температурного и гидравлического режимов на энергообъектах и теплосетях, чтобы подать горячее водоснабжение в оставшиеся многоквартирные дома. На сегодняшний день в зоне отключения после испытаний находятся 42 объекта:

Соборная площадь, 5, 7А

Трудовой переулок, 3/19

ул. Бабушкин взвоз, 15

ул. Большая Горная, 43, 69

ул. Большая Затонская, 19/21, 23

ул. Волжская, 32/19, 34

ул. Комосомольская, 7/9, 17, 34/38

ул. Лермонтова, 77А

ул. Малая Горная 2, 2А, 27/31, 33/39, 40/54, 41/45, 61/77

ул. Малая Затонская, 4/20

ул. Мичурина, 103, 107

ул. Некрасова, 24д, 28/32

ул. Первомайская, 47/53

ул. Рогожина, 24/32

ул. Соборная, 7, 13/15, 15, 21, 23, 23/25

ул. Соколовая, 18/40, 44/62

ул. Хвесина, 32/2, 34/38, 42

ул. Чернышевского, 165/167, 169, 183

Гидравлические испытания – самый надежный способ подготовки теплосетей к предстоящему отопительному сезону. Часто, при заполнении системы выявляются новые повреждения, поэтому сроки включения горячего водоснабжения переносятся. Чем больше дефектов будет выявлено и устранено летом, тем надежнее будет теплоснабжение жителей зимой.

Компания прилагает максимум усилий для оперативного восстановления горячей воды и приносит извинения за доставленные неудобства.

Подробную информацию о проверке теплосетей жители могут получить по телефону 8 (8452) 24-57-36.