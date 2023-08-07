Фото: Архив КП

Саратовская школьница случайно оформила кредит на маму. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает пресс-служба городского УМВД.

По данным ведомства, 3 августа 14-летней девочке на странице в соцсети написала «подруга». Знакомая попросила помощи в регистрации на неизвестном сайте. Для заполнения обязательных полей нужен был резервный номер телефона. Подросток продиктовала собеседнице номер своей мамы, после чего сообщила коды из смс.

На следующий день выяснилось, что на мать девочки оформлен кредит на 140 тысяч рублей. О случившемся женщина сообщила в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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