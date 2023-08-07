Успей стать студентом Президентской академии!

фото: ПИУ РАНХиГС

erid: LjN8KJovr

Высшее образование в Поволжском институте управления — это возможность получить диплом ведущего вуза, овладеть актуальной специальностью и построить успешную карьеру. Выпускники Института востребованы во всех сферах деятельности.

Комфортабельные студенческие общежития делают образование в ПИУ РАНХиГС более предпочтительным, а государственные академические и именные стипендии поддерживают успешных студентов!

Помимо знаний и диплома, помогающего найти желанную работу, учёба в Президентской академии даёт множество других, очень важных для будущей жизни умений, навыков и возможностей:

• Общение с лучшими преподавателями и экспертами, уникальная возможность для практики и профессиональных стажировок;

• Обучение проектному мышлению — безусловному преимуществу современного менеджера;

• Участие в профессиональных конкурсах регионального, российского и международного уровня;

• Погружение в среду единомышленников для развития коммуникативных навыков и умения работы в команде;

• Вовлечение в творческую деятельность, которая поддерживает креативность и умение находить нестандартные решения;

• Доступны международные стажировки в ведущих зарубежных вузах.

Подробнее ознакомиться с направлениями подготовки и специальностями можно на официальном сайте Института в разделе «Поступающим».

Подать документы Вы можете в приёмной комиссии по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 164 (вход с улицы Аткарская) или через личный кабинет на сайте Института (piu.ranepa.ru).

Прием документов на очную форму обучения программ бакалавриата и специалитета осуществляется до 15 августа. Телефоны горячей линии: 8-800-234-84-64 (звонок БЕСПЛАТНЫЙ); (8452) 65-37-30.

Следить за новостями для поступающих можно в официальной группе ВКонтакте «Абитуриенты РАНХиГС | Саратов», а также в официальной группе «Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина» ВКонтакте. Реклама.