Сергей Наумов: «В СГТУ второй год подряд заполнены все бюджетные места на этапе приоритетного зачисления»

фото: пресс-служба СГТУ

Ректор СГТУ имени Гагарина Ю.А., профессор Сергей Наумов о ходе приемной кампании 2023 года:

Сергей Юрьевич, как проходит приемная кампания в этом году?

- СГТУ как никогда востребован у молодежи. На этапе основного набора все бюджетные места успешно распределены и уже подписаны приказы о зачислении абитуриентов на первый курс.

От всей души поздравляю ребят и их родителей!

Второй год приемную кампанию проводим с хорошей динамикой: растёт число подавших заявления, остается стабильно высокий средний балл. Быть Политеховцем стало престижно!

В 2023 году для приема на программы бакалавриата и специалитета выделено свыше 1,1 тысячи бюджетных мест, в магистратуру – 320. За время приемной кампании было подано свыше 20 тысяч заявлений от 6,5 тыс. абитуриентов, в том числе свыше 18 тыс. заявлений на очную, заочную и очно-заочную форму обучения бакалавриата и специалитета. Увеличивается число желающих поступить в саратовский Политех. По сравнению с прошлым годом рост составил более 10 процентов. Конкурс на такие специальности, как дизайн, нефтегазовое дело составил до 10 претендентов, на программную инженерию, информационную безопасность, информационные системы и технологии – до 5.

Конкурентными преимуществами СГТУ являются огромный выбор востребованных технических направлений и специальностей, мощный научный и образовательный потенциал, высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, насыщенная студенческая жизнь.

Особенностью этого года стало то, что большое количество абитуриентов, около 60%, подали документы в СГТУ через сервис «Поступление в вуз онлайн» на Госуслугах. Среди зачисленных в технический университет есть те, кто прошел по льготам для участников специальной военной операции.

Надо отметить, что в этом году особенно выросла заинтересованность у выпускников школ в инженерно-техническом образовании, что подтверждается показателем среднего балла ЕГЭ, который составил 65 баллов.

Наиболее популярные среди абитуриентов направления и специальности Политеха связаны с информационными системами и технологиями, архитектурой, дизайном, строительством, приборостроением, электроникой, энергетикой и т.д.

По-прежнему большим спросом пользуются фундаментальные направления подготовки – прикладная математика и информатика, техническая физика, химическая технология, системный анализ и управление.

Заинтересованы в Политехе не только молодежь из российских регионов, но и иностранные абитуриенты. Так, на программы высшего образования подано 290 заявлений из Египта, Иордании, Ирака, Йемена, Казахстана, Туркменистана, Бангладеша, Кот д’Ивуара, Узбекистана, Турции и других стран. С иностранными студентами выстроены тесные и доброжелательные отношения. Для них организованы курсы русского языка.

Приемная кампания продолжается. Сейчас идут зачисления на очную форму обучения бакалавриата и специалитета на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, очно-заочную и заочную формы обучения и программы магистратуры. Политех ждет своих студентов.

Что изменилось для абитуриентов в этом году?

- В связи с востребованностью технических специальностей перед началом приемной кампании было принято решение о перераспределении бюджетных мест с гуманитарных направлений подготовки в пользу инженерных. Так, большее количество студентов в этом году будут обучаться за счет бюджетных средств на направлениях подготовки «Химическая технология», «Технология транспортных процессов» «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «Техносферная безопасность».

С этого года реализуется новый и востребованный абитуриентами профиль «Цифровые технологии в графическом и промышленном дизайне». Он представляет собой симбиоз дисциплин, касающихся изучения цифровых технологий, графического и промышленного дизайна. Ранее были открыты профили подготовки в области IT-технологий по программам магистратуры: «Искусственный интеллект, математическое моделирование и суперкомпьютерные технологии в разработке информационных систем», «Интеллектуальные медиатехнологии» и «Искусственный интеллект и большие данные».

Сергей Юрьевич, как удается в условиях большой конкуренции привлечь абитуриентов на инженерные направления именно в Саратов?

- Особая роль в СГТУ отводится профориентационной работе со школьниками, которая проводится совместно с промышленными предприятиями. В саратовском Политехе уже много лет работа с будущими абитуриентами строится так, что мы фактически «взращиваем» инженеров со школьной скамьи.

В этом году мы обновили и расширили проект «Образовательная среда «Гагаринские классы». Его суть заключается в подготовке квалифицированных кадров для ведущих отраслей экономики, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, оборонно-промышленного комплекса с помощью создания профильных классов в общеобразовательных организациях региона. Региональные предприятия и школы вовлечены в реализацию образовательной траектории «Школа – Колледж – Университет – Предприятие-индустриальный партнер».

Студент Политеха - он какой?

- Радует, что в Политех поступают талантливые молодые люди, желающие стать успешными инженерами и IT-специалистами, которые так необходимы сегодня российской экономике.

Инженер – творческая профессия. Очевидно, что человек, который создает сложные системы, инновационные разработки, передовые технологии отличается эрудицией, широтой мышления, креативностью и постоянным желанием узнавать новое, передовое. Французский поэт Луи Арагон написал: «Познавать, открывать, опубликовывать — вот судьба ученого». А я, в свою очередь, добавлю и инженера-выпускника СГТУ.