Жителя Саратова задержали за домогательства до девятилетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

По данным ведомства, весной в саратовскую полицию обратилась мать девятилетней девочки. Заявительница рассказала, что неизвестный писал ее дочери непристойные сообщения в одном из мессенджеров. Сотрудники вычислили злоумышленника, которым оказался 35-летний мужчина, задержанный в одном из регионом ПФО.

Возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера против несовершеннолетней».