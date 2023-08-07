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НовостиПроисшествия7 августа 2023 11:23

Жителя Саратова задержали за домогательства до девятилетней девочки

35-летний саратовец писал девочке непристойные сообщения в мессенджере
Евгений Бадиков

Жителя Саратова задержали за домогательства до девятилетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

По данным ведомства, весной в саратовскую полицию обратилась мать девятилетней девочки. Заявительница рассказала, что неизвестный писал ее дочери непристойные сообщения в одном из мессенджеров. Сотрудники вычислили злоумышленника, которым оказался 35-летний мужчина, задержанный в одном из регионом ПФО.

Возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера против несовершеннолетней».