Фото: Архив КП

В Саратове визит соседа обернулся ударом молотком в висок. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает региональное управление МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел в Кировском районе 28 июля. В 5:41 в полицию с заявлением обратился 35-летний мужчина. С его слов, ночью к нему наведался пьяный сосед с молотком в руках. Агрессор замахнулся инструментом на мужчину, к счастью, удар в висок прошел по касательной.

На пьяного соседа гражданин написал заявление в полицию. 56-летнего подозреваемого задержали правоохранители. Как выяснилось, мужчина уже был судим за кражу, пьяную езду и нарушения ПДД. В настоящее время горожанин находится под подпиской о невыезде.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.