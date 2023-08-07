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НовостиПроисшествия7 августа 2023 10:23

В Пугачевском районе в ДТП пострадали два человека

Недалеко от Красной Речки столкнулись Volkswagen Jetta и «Лада Веста»-пострадали водитель и пассажирка отечественного авто
Нарина Балаян
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Пугачевском районе в ДТП пострадали два человека. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла недалеко от села Красная речка примерно в 11:20. На трассе Балаково-Пугачев столкнулись автомобили Volkswagen Jetta и «Лада Веста». Иномаркой управляла 30-летняя женщина, за рулем отечественного авто находился 65-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали водитель «Весты» и его 66-летняя пассажирка.

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