Фото: Архив КП
В Пугачевском районе в ДТП пострадали два человека. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла недалеко от села Красная речка примерно в 11:20. На трассе Балаково-Пугачев столкнулись автомобили Volkswagen Jetta и «Лада Веста». Иномаркой управляла 30-летняя женщина, за рулем отечественного авто находился 65-летний мужчина.
В результате ДТП пострадали водитель «Весты» и его 66-летняя пассажирка.
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