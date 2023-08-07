Фото: Архив КП
В городе Красный Кут за избиение приятеля чайником мужчине грозит до 5 лет колонии. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Как следует из материалов дела, инцидент произошел в городе Красный Кут Саратовской области 20 октября 2022 года. Между мужчинами 39 и 43 лет произошел конфликт, в результате чего первый избил знакомого металлическим чайником. 43-летнего потерпевшего госпитализировали в медучреждение.
На виновника завели уголовное дело. Агрессору грозит до 5 лет колонии.
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