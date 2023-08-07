Александр Токарев

В Хвалынском районе простятся с погибшим на СВО Александром Токаревым. Об этом сообщает глава Хвалынского района Алик Сабрига.

В ходе проведения СВО погиб уроженец Хвалынского района Александр Токарев. Обстоятельства смерти и биография бойца не разглашается.

— Сегодня мы прощаемся с храбрым военнослужащим, который отважно сражался и отдал жизнь за Родину, за мирное будущее соотечественников. Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким Александра Геннадьевича Токарева. Вместе скорбят все жители Саратовской области. Светлая память и вечная слава павшему воину! — сказал высказался Бусаргин.