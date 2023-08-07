фото: тг-канал Михаила Исаева

Михаил Исаев требует провести проверку по факту переноса строительства дорог в микрорайоне Авиатор. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава регпарламента Михаил Исаев.

По словам чиновника, из СМИ он узнал, что строительство проектированных дорог по ул. Левина и ул. Сдобнова в микрорайоне Авиатор перенесено на 2025 год, а в планах было начать в 2024 году.

— Вынужден обратиться в прокуратуру с просьбой провести проверку по факту бездействия чиновников мэрии Саратова в вопросе возведения дорог. Не удивлюсь, если нерасторопные сотрудники комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта своевременно не предприняли мер для получения финансирования для строительства объектов, — высказался Исаев

Спикер облдумы согласился с жителям, что улично-дорожную сеть в «Авиаторе» необходимо модернизировать и продлевать маршруты общественного транспорта до нее.