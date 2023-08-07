Фото: Телеграм-канал Главы Балаковского муниципального района Сергея Грачева

В Балаково простятся с погибшим в ходе СВО Чернышовым Семеном Александровичем. Соболезнования родным и близким бойца выразил глава Балаковского муниципального района Сергей Грачев.

Семен Александрович родился 27 июня 1998 года в городе Балаково Саратовской области. В 2020 году окончил Московское высшее военное командное училище. По распределению проходил службу в Чеченской Республике. Дважды участвовал в боевых действиях в Сирии, и дважды выполнял боевые задачи в ходе проведения СВО.

Чернышов погиб 29 июля 2023 года, мужественно защищая нашу Родину.

-Чернышов Семен - настоящий Герой нашей страны. Я выражаю глубочайшие слова соболезнования семье Семена Александровича, - написал в своем Телеграм-канале Сергей Грачев.

Прощание с бойцом состоится в среду, 9 августа, с 10.30 до 11.30 в ритуальном центре «Обелиск».

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