фото: ГИБДД

В Саратове за день оштрафовали 86 пешеходов-нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Вчера, 6 августа, сотрудники Госавтоинспекции Саратова провели профилактическое мероприятие «Пешеход. Пешеходный переход». За время рейда инспекторы выявили 120 правонарушений, из них 86 - на совести пешеходов.

Водителям назначены штрафы в размере от 1500 до 2500 рублей, а пешеходам - по 500 рублей.

В ведомстве напомнили, что в городе имеются камеры автоматической фотофиксации.