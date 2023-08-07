Фото: архив КП

Жители Саратовской области стали реже переезжать в другой город. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает министерство труда и социальной защиты области.

Согласно статистическим данным, за пять месяцев 2023 года миграционная убыль сократилась в 3,2 раза. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года разница этого показателя составляет 3 513 человек. То есть, если в 2022 году миграционная убыль составляла 5 185 человек, то в 2023 году уровень показателя снизился до 1 672 человек.

Как отмечают в министерстве труда и социальной защиты области, самыми распространенными причинами миграции остаются смена места жительства по личным и семейным обстоятельствам, переезд в связи с учебой, а также покупка жилплощади в другом регионе.

Уровень официальной безработицы в Саратовской области на сегодняшний день составляет 0,5%. По этому показателю наш регион занимает четвертое место в ПФО.

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