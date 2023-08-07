Александр Мамонов

В Вольске простятся с погибшим в ходе СВО Александром Мамоновым. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Вольского района Андрей Татаринов.

Сегодня,7 августа, Вольский район простится с Мамоновым Александром Леонидовичем. Александр подписал контракт весной 2023 года и сражался в зоне СВО в составе отряда «Шторм».

Погиб боец 2 июня. Обстоятельства и место смерти бойца не указываются.

- Настоящий герой страны, мужественно сражался и героически погиб, защищая интересы нашей Отчизны. Выражаю глубокие соболезнования семье, родным и близким Александра Леонидовича. Это огромная потеря для всех вольчан, - прокомментировал Татаринов.