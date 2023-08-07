Фото: "Т Плюс Саратов"

Тысячи саратовцев до конца недели остались без горячей воды. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает Саратовский филиал «Т Плюс».

В связи с гидравлическими испытаниями сетей и оборудования от ЦТП улицы Азина, проспекта Энтузиастов, улицы Пономарева, а также от котельной улицы Бережная с 7 по 13 августа приостановлена подача горячего водоснабжения.

Работы проводятся для надежного теплоснабжения жителей в зимнее время.

Список адресов, попавших под отключение ГВС можно посмотреть здесь.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.