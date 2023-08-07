фото с личной страницы Манучехра Вохидова

Саратовцев приглашают проголосовать за мурал на 2-й Садовой. Об этом сообщает телеграм-канал «Время Саратовское Z».

Фестиваль стрит-арта ПФО «ФормART» выходит на финальный этап – народное голосование. Саратов выступает под номером 13, и финалистом стала работа диджитал-художника Манучехра Вохидова «Школа будущего», расположенный на одном из домов на улице 2-я Садовая . Помогала в реализации проекта ему художник Полина Свирщева.

фото с личной страницы Манучехра Вохидова

Итоги фестиваля стрит-арта будут оглашены на торжественной церемонии закрытия в Кирове 25 августа, где встретятся представители всех 14 регионов округа: финалисты, члены регионального оргкомитета и жюри. Зрителем прямой трансляции сможет стать любой желающий.

Призовой фонд конкурса составляет 450 тысяч рублей. Обладатель I места получит грант в размере 200 тысяч рублей, II-го – 150 тысяч, III-го – 100 тысяч рублей, а победители в спецноминации «Киров 650» реализуют работы в г. Кирове в 2024 году. Поддержать саратовских художников можно по ссылке.