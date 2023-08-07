Фото: Управление ветеринарии Саратовской области

Ветеринары из Ивантеевского района спасли страусенка. Об этом рассказали в Управлении ветеринарии правительства Саратовской области.

Специалисты ветеринарной службы Ивантеевского района оказали помощь новорожденному страусенку. К сотрудникам ветстанции обратились владельцы личного подсобного хозяйства, которые занимаются содержанием и разведением страусов. Они привезли на осмотр страусенка. У птенца была выявлена патология развития - не втянулся желточный мешок.

Чаще всего в птицеводстве таких птенцов отбраковывают, однако ветеринары провели операцию и спасли страусенку жизнь.