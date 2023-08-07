В Саратове начали выдачу разрешений на отстрел барсуков

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Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства начал выдавать разрешения на добычу барсука европейского. Об этом проинформировала пресс-служба ведомства.

Сезон охоты стартует 15 августа. Он продлится по 31 октября включительно. Разрешения можно оформить в комитете (Саратов, улица Университетская , дом 45/51, строение 1, кабинет 212).

В ведомстве напомнили, что на днях было опубликовано постановление губернатора «Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Саратовской области, за исключением лимитов и квот добычи в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, на период с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024 года».