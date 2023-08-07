Фото: Управление безопасности жизнедеятельности Саратовской области
За неделю спасатели Саратовской области приняли 31 тысячу вызовов. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает Управление безопасности жизнедеятельности Саратовской области.
С 31 июля по 6 августа в службу 112 Саратов наибольшее число звонков поступало для вызова скорой помощи – 5 386 вызовов, а также полиции – 3 870.
10 585 вызовов потребовали экстренного реагирования, из них 1 326 – комплексного.
Кроме этого, немного реже требовалась помощь службы спасения – 546 вызовов; пожарной службы – 384 вызова; а также газовой службы – 270 вызовов.
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