фото: Архив КП

Более обеспеченные саратовцы меньше волнуются перед собеседованием. Исследование проведено компанией SuperJob.

Чем больше зарабатывают саратовцы, тем меньше они волнуются перед собеседованием. В топе средств, которые помогают справиться со стрессом, по-прежнему позитивный настрой, правильное дыхание и подготовка к интервью. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Только 10 процентов саратовцев признались, что очень волнуются перед собеседованием, еще 8 процентов просто волнуются. 19 процентов считают пережитый в подобных обстоятельствах стресс средним, 15 процентов — низким, а 12 процентов — очень низким. Не беспокоятся перед собеседованием 27 процентов граждан.

Согласно исследованию, женщины волнуются сильнее мужчин (2,9 против 2,5 балла), а чем больше зарабатывают респонденты, тем меньше они беспокоятся перед собеседованием: если зарабатывающие менее 50 тыс. руб. оценили свои переживания в среднем на 2,9 балла из 5, то опрошенные с доходом свыше 80 тыс. руб. — на 2,3 балла.