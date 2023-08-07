Фото: Администрация Октябрьского района Саратова

Главе администрации Октябрьского района Саратова ответит на вопросы граждан. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает администрация.

Встреча Игоря Молчанова с гражданами состоится в четверг, 10 августа. В прямом эфире глава администрации ответит на все интересующие вопросы жителей района.

Начало трансляции в 16:00 в официальном сообществе администрации района в социальной сети «ВКонтакте».

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