В Саратове 19-летняя девушка на «четырнадцатой» врезалась в припаркованные авто

Фото: ГИБДД по Саратову
В Саратове 19-летняя девушка на «четырнадцатой» протаранила три припаркованных авто. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает городская Госавтоинспекция.
ДТП произошло вчера, 6 августа, в Кировском районе ориентировочно в 21:45. На улице Оржевского девушка за рулем отечественной «четырнадцатой» не справилась с управлением. В результате, врезалась в три припаркованных автомобиля - Hyundai, "Ладу Весту" и "Ладу Приору".
Молодая «автоледи» госпитализирована в медицинское учреждение.
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