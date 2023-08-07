В Саратове 19-летняя девушка на «четырнадцатой» врезалась в припаркованные авто

Фото: ГИБДД по Саратову

В Саратове 19-летняя девушка на «четырнадцатой» протаранила три припаркованных авто. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает городская Госавтоинспекция.

ДТП произошло вчера, 6 августа, в Кировском районе ориентировочно в 21:45. На улице Оржевского девушка за рулем отечественной «четырнадцатой» не справилась с управлением. В результате, врезалась в три припаркованных автомобиля - Hyundai, "Ладу Весту" и "Ладу Приору".

Молодая «автоледи» госпитализирована в медицинское учреждение.

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