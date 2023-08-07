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НовостиОбщество7 августа 2023 4:20

В Саратове жителям поселка Солнечный до вечера отключили воду

Три дома на Тархова, а также абоненты улицы Лебедева-Кумача, 72 до вечера остались без ХВС
Нарина Балаян
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Саратове жителям поселка Солнечный до вечера отключили воду. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает администрация Ленинского района.

В связи с повреждениями на водопроводе по улице Тархова, 14а без холодной воды остались абоненты улицы Тархова, 14,14а,14б. Также, воду отключили на улице Лебедева-Кумача, 72.

Завершение работ и восстановление подачи ХВС планируется к 20:00.

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