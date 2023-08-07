В этом году по нацпроекту отремонтируют дорогу между Краснопартизанским и Ершовским районами

Фото: Телеграм-канал Роман Бусаргин

В этом году будет отремонтирована дорога между Ершовским и Краснопартизанским районами. Об этом проинформировал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Глава региона отметил, что ранее был сделан участок от Ершова до села Семено-Полтавка. Остались еще 33 километра до поселка Горный в Краснопартизанском районе.

По словам местных жителей, дорогу полноценно не восстанавливали свыше 35 лет. Проезжая часть разбита, поэтому там проводится капитальный ремонт с обустройством нового основания. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Также губернатор заострил внимание на еще одной проблеме, которая является одной из самых насущных для жителей Семено-Полтавки: порядка 500 метров дороги, проходящей через село, своевременно не передали на региональный уровень и ремонтировать в ближайшее время не планировали из-за нехватки средств в муниципальном бюджете. Этот отрезок глава региона пообещал забрать на баланс региона и отремонтировать уже в этом году.

- Благодаря помощи председателя Государственной думы Вячеслава Володина крупнейшие трассы были переданы на федеральный уровень. Регион на свой уровень забрал многие дороги, соединяющие районные центры, включая транзитные улицы. Поэтому подобные ситуации, как с селом Семено-Полтавка, необходимо исправить - забрать участки на областное содержание, - подытожил Роман Бусаргин.