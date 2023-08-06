Волонтёры «За Победу» обратились с просьбой к Дмитрию Плеханову

Фото: Телеграм-канал Новости Энгельсского района

На встрече с жителями 1-го микрорайона Урицкого к главе района Дмитрию Плеханову обратились активистки волонтерской группы «За Победу». Они рассказали, что занимаются изготовлением маскировочных сетей и отправляют их на фронт, в зону СВО энгельсским военнослужащим.

«Желающих помочь нашим ребятам очень много, к нам присоединяются неравнодушные горожане, мы всех учим и шить, и плести. Но нам нужно помещение», - обозначила проблему Елена Александровна.

Вопрос был решен в тот же вечер: по поручению Дмитрия Плеханова волонтёрской группе предложили помещение в местном Доме культуры «Искра». Об этом сообщила Наталья Леонтьева, заместитель главы администрации по социальной сфере.

На следующий день глава района встретился с активистками, чтобы поблагодарить за труд и обсудить все детали, относительно помещения и дальнейшего взаимодействия.

«Вы оказываете очень важную помощь нашим ребятам на передовой. Спасибо за это! Обязательно будем поддерживать вас во всех вопросах», - поблагодарил швей Дмитрий Плеханов.

Все желающие присоединиться могут обратиться по адресу: г. Энгельс, Троллейбусное депо, ул. Островского, 40.