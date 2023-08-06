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НовостиОбщество6 августа 2023 11:34

Саратовец попался на удочку вымогателей при заказе проститутки

56-летний саратовец заказал интим-услуг и попал в сети вымогателей
Елена Маркелова
Архив КП

Архив КП

Житель Саратов стал жертвой дистанционных мошенников. Об этом сообщила пресс-служба городского ГУ МВД.

56-летний пострадавший написал заявление в Волжский отдел полиции. По его словам, ночью 2 августа через интернет он пытался заказать проститутку. На следующий день ему позвонил инкогнто и стал вымогать деньги. Мужчина перевел звонившему 87 000 рублей на указанную собеседником карту. Но когда требования повторились, он догадался об обмане и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело.