Министр здравоохранения Костин оценил качество саратовских дорог

Фото: Телеграм-канал Олег Костин

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин по распоряжению федерального коллеги, министра Михаила Мурашко выехал на Всероссийское совещание министров России по здравоохранению в город Уфу. Олег Николаевич поделился своими путевыми заметками с подписчиками телеграм-канала.

Он сообщил, что на самом мероприятии будут подведены итоги работы отрасли за первое полугодие и намечены планы на будущее. Также в планах Костина знакомство с городом, в котором он еще не был, и дегустация башкирского меда.

Когда машина министра пересекла границу с Самарской областью, Олег Николаевич сравнил саратовские дороги и магистрали данного региона.

- Что можно сразу отметить , что качество наших дорог не только не уступает , но и лучше сейчас. По кочкам уже не определишь , что родная область позади. Надеюсь к вечеру благополучно достичь столицы Башкирии и показать вам (если интересно) вечернюю столицу Башкирии, и, конечно, Башкирский мёд за мной, - приветствовал Костин.