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НовостиПроисшествия6 августа 2023 5:29

Прокуратура начала проверку ДТП с участием ребенка на мотоцикле и легковушки

В Гагаринском районе подросток на мотоцикле попал в ДТП
Елена Маркелова
Архив КП

Архив КП

Прокуратура Гагаринского района Саратова организовала проверку по факту ДТП с несовершеннолетним. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительным данным, вечером 5 августа в селе Юрловка Гагаринского района несовершеннолетний мотоциклист допустил столкновение с легковым автомобилем.

В результате дорожной аварии подросток получил травмы. Ему понадобилась госпитализация.

Прокуратура оценит вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований примет меры реагирования. Также надзорное ведомство контролирует ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.