Губернатор Бусаргин поздравил саратовцев с Днем железнодорожника

Фото: Телеграм-канал Роман Бусаргин

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником. Глава региона отметил важность и востребованность дела, которым занимаются виновники торжества.

- Бесперебойная работа железнодорожной отрасли – это обеспечение роста промышленного производства, залог реализации инвестиционных проектов, снабжения предприятий и жителей необходимыми товарами. Каждый день вам доверяют миллионы пассажиров. В основе этого ваш большой профессионализм, самоотдача и исключительная ответственность, - подчеркнул Роман Бусаргин.

Чиновник поблагодарил специалистов железнодорожной отрасли за эффективность, с которой они решают новые глобальные задачи, и за поддержку военнослужащих и членов их семей.