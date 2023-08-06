Завод в Саратове импортозаместил изделие для гидравлики

Фото: Минпромэнерго Саратовской области

Завод «Саратовдизельаппарат» презентовал новую разработку. Об этом сообщила пресс-служба регионального минпромэнерго.

Речь идет о дросселе гидравлическом с обратным клапаном ГД2.00.000 регулируемом. Саратовскому производителю заказ на данную продукцию поступил от отечественного предприятия, специализирующегося на производстве сельхозтехники.

Разработка стала возможной благодаря программе импортозамещения. В компании отметили, что дроссель является более совершенным аналогом гидродросселя VRF G1/2 производителя из Италии.

Также на заводе пояснили, что гидравлический дроссель это регулирующее изделие для гидравлического сопротивления потоку жидкости; один из базовых компонентов гидравлических систем, используемых в промышленных установках, оборудовании и технике.