Трое пострадали в дорожной аварии под Саратовом

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Сегодня утром в Гагаринском районе случилось ДТП с участием пассажирской «Газели», в котором пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГИБДД.

В Госавтоинспекции уточнили, что в 6:25 на 314-м километре автодороги «Сызрань - Саратов - Волгоград» произошло столкновение иномарки «Kia», за рулем которой находился 49-летний мужчина, и пассажирской «Газели» под управлением 60-летнего водителя.

В ДТП пострадали 64-летняя, 36-летняя и 24-летняя пассажирки «Газели». Женщины госпитализированы.