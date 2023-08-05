Бусаргин провел личный прием участников СВО и их родными и призвал им помочь

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Сегодня, 5 августа, губернатор Саратовской области провел личный прием участников СВО и их родных.

Роман Викторович сообщил, что со своими вопросами к нему пришли 16 человек. Несколько обращений касались различной помощи для близких наших бойцов. Кому-то требуется провести медицинское обследование для ребенка, помочь с реабилитационным центром, обеспечить средствами реабилитации. - Каждый случай возьмём на контроль, закрепим за семьями сотрудников профильных учреждений, - заверил глава региона.

На приём пришёл один из военнослужащих, который сейчас находится в отпуске. У него пять детей, но он добровольно ушёл защищать Родину. Сейчас у семьи остро стоит жилищный вопрос – своей квартиры нет, а со следующего года придётся съехать и со съёмной. Уже несколько лет семья стоит в очереди на получение жилищного сертификата как многодетная, имеющая четырёх и более детей.

- Проработаем еще одно направление поддержки наших участников СВО. Если они уже стоят в очереди на жильё по этой программе, должна быть возможность получить его в приоритетном порядке. Таких семей немного, поэтому процесс предоставления жилья или сертификатов кардинально не изменится. Поручил министерству строительства и ЖКХ подготовить соответствующие изменения в региональное законодательство. Эту инициативу вынесем на заседание областной Думы, надеюсь, что депутаты поддержат её, - отметил Бусаргин.