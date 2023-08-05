Бусаргин пресек попытки администрации города Ершова сделать платным вход на скалодром

Фото: Телеграм-канал Пул Z 64

Губернатор Роман Бусаргин во время поездки в Ершовский район посетил недавно благоустроенные площадки. В первую очередь он побывал в построенном благодаря победе города во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды спортивном комплексе «Время достижений».

Объект состоит из веревочного парка, скалодрома, скейтпарка, хоккейной коробки, территории с тренажерами. Также планируется обустройство площадки для картинга. К концу года здесь достроят административное здание, где будут располагаться кабинеты, раздевалки, спортивный зал, появятся новые секции.

Глава региона узнал, что администрация района хочет сделать посещение комплекса платным.

- Считаю это решение в корне неправильным. Веревочный парк построили за счет федерального бюджета, а содержать хотят за счет жителей. Мы договорились, что занятия сделают бесплатными, а спортшкола предоставит инструктора, - отметил Роман Бусаргин.