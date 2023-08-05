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НовостиОбщество5 августа 2023 3:51

Под Саратовом выставили на продажу рыболовный комплекс

У Тепловки под Саратовом продадут пруды за 15 миллионов рублей
Елена Маркелова
Архив КП

Архив КП

Фото: Елена Маркелова

В Новобурасском районе объявили о продаже каскада прудов. Объявление об этом появилось на Авито.

Комплекс расположен на площади в 44 гектара. Он представляет собой пруды, заполненные рыбой.

Автор уточнил, что водоемы пригодны для разведения до 40 видов рыбы. Причина в этом - чистая вода, питаемая ключами, пополняющими чаши прудов.

Комплекс специализируется на продаже малька рыбы в другие субъекты РФ. Объект находится у села Тепловка, в 60 километрах от Саратова. Продавец хочет выручить за него 15 миллионов рублей.