На Новой Набережной Саратова снесли незаконное кафе

Фото: УФССП по Саратовской области

Сегодня на улице Большая Садовая в Саратове были демонтированы нестационарный торговый объект и забор. Такое решение приняли администрация областного центра и служба судебных приставов.

Ранее мэрия подала иск на собственника уличного кафе. Решением Арбитражного суда Саратовской области требования были удовлетворены.

Срок на добровольный демонтаж истек. В связи с этим служба судебных приставов совместно с администрацией принудительно исполнили решение суда.

В муниципалитете заявили, что работа по демонтажу незаконно установленных нестационарных объектов будет продолжена.