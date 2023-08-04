Панков: Любимый парк Липки благоустроят с учетом пожеланий людей

Николай Панков в ходе встречи

В саратовском парке Липки продолжится благоустройство и появится современный детский городок. Об этом в своем телеграм-канале «Пара слоV» рассказал депутат Госдумы Николай Панков.

«С жителями и градозащитниками посмотрели, что изменилось в парке Липки после того, как мы тут были в июне.

- стало намного больше цветов, что радует

- восстановлено покрытие на детской площадке. Это временная мера, чтобы обеспечить травмобезопасность. Сегодня уже совсем другие требования к местам отдыха детей. Поэтому вместо старой площадки будет установлен современный детский городок с зонами отдыха для детей разного возраста. С этим обещал помочь «Кронверк».

Нуждается в реконструкции фонтан «Глобус». Здесь тоже мог бы помочь социально ответственный бизнес. А именно, завод «Саратовстройстекло», специалисты которого когда-то изготовили этот уникальный фонтан.

В будущем году благоустройство продолжится на федеральные средства. Жители высказали мнение, что здесь надо сделать – если не сразу, то поэтапно. Это ремонт дорожек, освещение, система автополива, новые лавочки и урны, хороший газон и цветники.

Спросил родителей, что в первую очередь нужно детям. Это травмобезопасное покрытие на детской площадке вместо асфальта, удобная песочница и игровые столы. И главное – вернуть в городскую собственность, отремонтировать и открыть здание туалета. Один горе-предприниматель создал проблемы тысячам людей. Будем действовать законным путем, через прокуратуру», - подчеркнул Николай Панков.