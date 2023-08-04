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НовостиОбщество4 августа 2023 13:24

В Балашове в колонию пытались пронести телефон в тюбике с мазью

Посылка предназначалась заключенному, отбывающему десятилетний срок
Евгений Бадиков
фото: УФСИН

фото: УФСИН

В Балашове в колонию пытались пронести телефон в тюбике с мазью. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН РФ по Саратовской области.

В Балашове правоохранители задержали жителя Воронежа, который пытался незаконно передать на территорию тюрьмы мобильный телефон. Мужчина собрал бандероль для своего знакомого. Посылка для осужденного на десять лет преступника содержала тюбик с мазью, в котором был спрятан телефон и зарядное устройство к нему.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, производится проверка.