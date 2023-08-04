Под Саратовом мошенники выманили у пожилой пары почти 1,5 миллиона рублей

Фото: архив КП

Житель Вольска Саратовской области попался на уловки телефонных мошенников и лишился крупной денежной суммы. Об этом случае сегодня, 4 августа, информирует пресс-служба областного ГУ МВД.

В полицию обратился 70-летний житель Вольска. Пенсионер рассказал, что ему позвонил неизвестный, представился сотрудником следственного комитета Москвы и заявил, что на имя мужчины оформлен кредит. Чтобы найти преступников и не лишиться денег, «следователь» предложил оформить кредит в другом банке и перевести деньги на «безопасные счета».

Введенный в заблуждение пенсионер оформил кредиты на себя и попросил оформить кредит супругу, после чего выполнил несколько переводов на общую сумму 1 миллион 470 тысяч рублей. Когда он понял, что стал жертвой мошенников, обратился за помощью в полицию. Полицейские проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника. По данном факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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