Места купания Саратовской области занесли на Яндекс.Карты

Фото: ООО "Волга-Пресс"
Фото: Елена Маркелова
Региональное министерство цифрового развития и связи области разместило уточняющую информацию о местах купания в Яндекс Картах. Она основана на исчерпывающем перечне водных объектов, уточняют в ведомстве.
В настоящий момент, рассказали в минцифры, в регионе имеется 30 мест, где купание разрешено, а также 20 пляжей, которые работают в режиме соляриев.
Купаться разрешено на пляжах:
1. Муниципальный пляж с. Барановка;
2. Пляж (Базарный Карабулак, ул. Писарева. 60);
3. Городской пляж левого берега 1-го микрорайона;
4. Городской пляж правого берега 1-го микрорайона;
5. Городской пляж 7-го микрорайона;
6. ДОЦ "Ласточка";
7. ДОЦ "Салют";
8. Городской пляж «Детский»;
9. АО «Санаторий Пады»;
10. ДООЛ «Юность»;
11. МАОУ ДОД ДООЛ «Колос»;
12. Городской пляж г. Вольск;
13. Муниципальный пляж Воскресенский район;
14. База отдыха СОЛ «СГУ им. Чернышевского»;
15. Городской пляж г. Маркс;
16. ДОЛ "Ровесник" (База отдыха "Ландыш");
17. Пляж "Покорителей Волги";
18. Пляж "Городские пески";
19. Городской пляж г. Саратов;
20. Пляж на оз. Калач (ГАУ СО СОЦ "Пугачевский");
21. ДОЛ "Радуга";
22. МУ ДОЛ "Ясный";
23. Муниципальный пляж «Хвалынск»;
24. Парк-отель "Хвалынский";
25. Пляж г. Энгельса СРОБДФ "Парус";
26. Загородная база отдыха "Волжино;
27. База отдыха "Бодрость";
28. База отдыха "Чайка";
29. СОЛ "Юрист";
30. База отдыха ДОЛ "Олимпиец".