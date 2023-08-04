Места купания Саратовской области занесли на Яндекс.Карты

Фото: ООО "Волга-Пресс" Фото: Елена Маркелова

Региональное министерство цифрового развития и связи области разместило уточняющую информацию о местах купания в Яндекс Картах. Она основана на исчерпывающем перечне водных объектов, уточняют в ведомстве.

В настоящий момент, рассказали в минцифры, в регионе имеется 30 мест, где купание разрешено, а также 20 пляжей, которые работают в режиме соляриев.

Купаться разрешено на пляжах:

1. Муниципальный пляж с. Барановка;

2. Пляж (Базарный Карабулак, ул. Писарева. 60);

3. Городской пляж левого берега 1-го микрорайона;

4. Городской пляж правого берега 1-го микрорайона;

5. Городской пляж 7-го микрорайона;

6. ДОЦ "Ласточка";

7. ДОЦ "Салют";

8. Городской пляж «Детский»;

9. АО «Санаторий Пады»;

10. ДООЛ «Юность»;

11. МАОУ ДОД ДООЛ «Колос»;

12. Городской пляж г. Вольск;

13. Муниципальный пляж Воскресенский район;

14. База отдыха СОЛ «СГУ им. Чернышевского»;

15. Городской пляж г. Маркс;

16. ДОЛ "Ровесник" (База отдыха "Ландыш");

17. Пляж "Покорителей Волги";

18. Пляж "Городские пески";

19. Городской пляж г. Саратов;

20. Пляж на оз. Калач (ГАУ СО СОЦ "Пугачевский");

21. ДОЛ "Радуга";

22. МУ ДОЛ "Ясный";

23. Муниципальный пляж «Хвалынск»;

24. Парк-отель "Хвалынский";

25. Пляж г. Энгельса СРОБДФ "Парус";

26. Загородная база отдыха "Волжино;

27. База отдыха "Бодрость";

28. База отдыха "Чайка";

29. СОЛ "Юрист";

30. База отдыха ДОЛ "Олимпиец".