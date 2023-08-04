В четырех районах Саратовской области отменили карантин по АЧС

Фото: архив КП

С 1 августа текущего года, в связи с выполнением комплекса мероприятий по ликвидации инфицированных африканской чумой свиней объектов на территории охотхозяйств, расположенных в Воскресенском и Новобурасском районах отменен карантин.

Региональная ветеринарная служба провела все необходимые мероприятия, направленные на ликвидацию инфицированных объектов и предотвращение распространения особо опасного заболевания. Комитетом охотничьего хозяйства и рыболовства области проведены мероприятия по регулированию численности кабанов.

Со 2 августа отменен карантин по заболеванию животных бешенством животных на территории летнего выгула, расположенного в 4,5 км южнее поселка Новозаволжский Заволжского муниципального образования Озинского муниципального района. Специалисты ветеринарной службы выполнили комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию очага заболевания бешенством животных, в том числе провели клинический осмотр восприимчивого поголовья, дезинфекцию, а также вакцинировали более 250 сельскохозяйственных животных.

С 3 августа на территории села Чкалово Краснокутского муниципального района отменили карантин по бруцеллезу животных. Ограничения действовали на территории Чкаловского муниципального образования с 11 января 2022 года.

В рамках оздоровительных мероприятий ветеринарные специалисты проводили систематические диагностические исследования поголовья на бруцеллез, общее количество которых составило более 20, 7 тысяч, из них 10,6 тысяч мелкого рогатого скота и 9,6 тысяч крупного рогатого скота, дезинфекцию территорий и другие мероприятия, предусмотренные законодательством.

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