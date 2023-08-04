В Саратовской области отремонтируют на 100 детсадов больше запланированного

Фото: Министерство образования СО

В прошлом году стартовала региональная программа «Развитие инфраструктуры образовательных учреждений», в которую вошли 100 детских садов. Решение об увеличении финансирования программы для дополнительных 100 дошкольных учреждений губернатор принял по итогам встречи с Президентом РФ Владимира Путина. Теперь в программе участвуют 200 детских садов региона.

По информации Министерства образования Саратовской области уже завершены работы в 61 детском саду Саратовской области. В селе Колокольцовка заменили старые деревянные рамы на новые и теплые пластиковые окна, а также отремонтировали кровлю.

- Благодаря региональной программе, наконец, удалось заменить кровлю полностью вместе с основанием. Раньше ее ремонтировали частично, но это давало только временный эффект, поэтому из-за протечек приходилось переносить образовательные мероприятия в другие помещения. Окна у нас всегда стояли деревянные. Теперь наш сад сможет функционировать полностью. Уверена, что образовательный процесс в нашем учреждении теперь будет еще качественнее, - рассказала заведующая детским садом Лариса Кулишова.

100 детских садов, вошедших в программу, завершат ремонтные работы до 15 августа, а в 100 детских садах, дополнительно вошедших в программу, ремонтные работы начнутся в сентябре этого года.

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